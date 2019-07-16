Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка
В Новороссийске спасатели помогают не только людям, но и животным. На этот раз им пришлось разобрать машину, чтобы вытащить застрявшего котенка.
- Нам позвонила девушка и рассказала, что из припаркованной машины на улице Видова слышно мяуканье котенка, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Пока спасатели ехали на адрес вызова, заявительница разыскала хозяина авто и тот дал добро на разбор машины.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
Как позже выяснилось, пушистый умудрился залезть под брызговик переднего колеса и застрял там. Но, к счастью, спасатели вытащили котенка.
- Он жив и здоров, - добавил Алексей Одеров.
Напомним, ранее в Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки. Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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