2019-07-16T10:33:35+03:00
Общество

Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка

Пушистый цел и невредим [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей ОДЕРОВ.Фото: Алексей ОДЕРОВ.
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В Новороссийске спасатели помогают не только людям, но и животным. На этот раз им пришлось разобрать машину, чтобы вытащить застрявшего котенка.

- Нам позвонила девушка и рассказала, что из припаркованной машины на улице Видова слышно мяуканье котенка, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Пока спасатели ехали на адрес вызова, заявительница разыскала хозяина авто и тот дал добро на разбор машины.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Как позже выяснилось, пушистый умудрился залезть под брызговик переднего колеса и застрял там. Но, к счастью, спасатели вытащили котенка.

- Он жив и здоров, - добавил Алексей Одеров.

Напомним, ранее в Новороссийске 4-летний мальчик застрял между прутьями ливневки. Чтобы освободить ребенка, спасателям пришлось распилить решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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