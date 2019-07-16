2019-07-16T10:57:01+03:00
Общество

На Кубани спасатели эвакуировали застрявших на скале туристов

Помощь врачей никому не потребовалась
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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О том, что заблудилась группа туристов, спасателям стало известно поздно вечером. Как оказалось, пять человек забрались на скальные сбросы массива Ачишхо. Вот только спуститься самостоятельно у них никак не получалось.

- Спасатели выдвинулись в предполагаемый квадрат поиска со стороны горы Зеленая, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. - Но из-за наступления темноты и сложности рельефа работы был приостановлены до утра.

Уже на следующий день туристов обнаружили и вывели на тропу. А затем ребят провели до поселка.

- Никто из них не пострадал. Медицинская помощь никому не потребовалась, - добавляют в ЮРПСО МЧС России.

Ранее, в Сочи спасатели помогли женщине, получившей травму ноги. Женщину транспортировали по тропе к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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