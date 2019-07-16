2019-07-16T12:10:57+03:00
Недвижимость

Обманутые ростовские дольщики получили жилье в домах от ГК «ЮгСтройИнвест»

В микрорайоне «Красный Аксай» отпраздновали сдачу сразу трех новых домов
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Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»
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Ключи от квартир в 12, 15 и 16 литерах получили 1140 новоселов. Из них – 525 семей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Благодаря активному участию «ЮгСтройИнвест» стало возможным решение жилищного вопроса для сотен обманутых людей. «Мы всю ночь не спали, мы так долго ждали этого момента. Сегодня самый счастливый день. Район шикарный, нам очень нравится. Все в шаговой доступности, школа самое главное, садик. Ребеночек вышел и пошел пешком в школу» – делится Татьяна Орлова, счастливый новосел микрорайона «Красный Аксай».

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Лично осмотреть новые квартиры, а также пообщаться с их владельцами прибыл губернатор Ростова-на-Дону. «Правительству и администрации города постоянно приходится искать способы решения проблемы обманутых дольщиков, и вот у нас появился закон, позволяющий предоставлять им жилье в новых микрорайонах. И первой компанией, сделавшей шаг к нам навстречу, стала «ЮгСтройИнвест», - рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Отдельно хочу поблагодарить ее руководителя Юрия Ивановича, потому что он, не задумываясь пришел на помощь в этом вопросе и продолжает эту работу. Спасибо строителям за то, что они выполняют свои обязательства, а всем новоселам - уюта, тепла и счастья в этих домах».

Стоит отметить, что по инициативе генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова помимо положенных 5% компания выделила ещё 27 дополнительных квартир. «ГК «ЮгСтройИнвест» не на словах, а на деле, раньше запланированного срока передает 525 квартир обманутым дольщикам, пострадавшим в результате деятельности недобросовестных застройщиков. Мы старались, понимали всю важность и ответственность этого проекта. Это событие имеет огромное значение, как для региона, так и для компании в целом», - отметил Ю.И. Иванов.

Микрорайон «Красный Аксай» - один из самых масштабных строительных проектов в Ростовской области. В один день застройщик сдал сразу 3 дома с благоустроенной прилегающей территорией. Во дворах 12,15 и 16 литеров установлены детские и спортивные площадки. Завершено строительство прогулочной аллеи, на которой в этот день прошло торжественное открытие нового арт-объекта «Ключ», символизирующего крепкие семейные узы.

До конца 2019 года счастливых новоселов станет еще больше. В декабре квартиры от «ЮгСтройИнвест» получат еще 195 семей обманутых дольщиков. В общей сложности застройщиком будет передано 720 квартир.

За 16 лет работы в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре, застройщик возвел более 3,3 миллионов квадратных метров жилья, сдал 10 детских садов и 2 школы. А в ближайшее время по трем городам планируется торжественное открытие еще 2 школ и 2 детских садиков.

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Фото: Группа компаний «ЮгСтройИнвест»

ИСТОЧНИК KP.RU

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