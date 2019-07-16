2019-07-16T11:55:31+03:00
Происшествия

В Армавире перевернулся самодельный плот, на котором было 9 человек: поиски одного продолжаются вторые сутки

Остальные выбрались из реки самостоятельно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Мужчину ищут вторые суткиМужчину ищут вторые суткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Несчастный случай произошел 14 июля в Армавире. Там девять человек смастерили самодельный плот из металлических бочек, дерева и веревок, и решили сплавиться по реке Кубань. Под нагрузкой плавсредство перевернулось, все его пассажиры оказались в воде.

Восемь из них смогли самостоятельно добраться до берега, помощь им не потребовалась, но один человек бесследно исчез. Его поиски продолжаются вторые сутки.

- На данный момент продолжаются поисковые работы. Задействованные силы и средства: 12 человек 5 единицы техники, из них 2 плавсредства, от МЧС России в поисковых работах принимают участие 4 сотрудника и 1 единица техники, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели напоминают, что следует соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды. А туристические группы должны обязательно регистрироваться в МЧС.

- Постановка на учет и снятие с учета туристических групп должны осуществляться не позднее, чем за 15 суток до выхода на маршрут. Руководитель группы обязан связаться со специалистами Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по номерам (861) 268-15-13, (861)-268-11-12 с целью предоставления полной информации о группе, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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