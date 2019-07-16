В Северском районе мужчина зарезал любовницу за невнимание к детям

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-16T11:59:12+03:00

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В Северском районе 27-летнего местного жителя подозревается в убийстве 31-летней любовницы. Молодые люди проживали вместе в одном из частных домов на улице Гоголя в поселке Черноморском.

Все произошло 5 июля. По версии следствия, в ночь пара решила выпить в лесополосе на окраине поселка. Но в какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина обвинил любовницу в том, что она слишком часто принимает на грудь, но не уделяет внимание детям.

- В итоге он схватился за нож и не менее 15 раз ударил женщину в грудь. После чего ушел, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Смерть наступила на месте происшествия.

Тело погибшей обнаружили селяне лишь вечером 7 июля.

- В кратчайшие сроки была установлена причастность сожителя женщины к совершению данного преступления, и он был задержан следователем, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU