2019-07-16T11:59:12+03:00
Происшествия

В Северском районе мужчина зарезал любовницу за невнимание к детям

А затем скрылся с места происшествия
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Кирилл ЧАЩИНФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Северском районе 27-летнего местного жителя подозревается в убийстве 31-летней любовницы. Молодые люди проживали вместе в одном из частных домов на улице Гоголя в поселке Черноморском.

Все произошло 5 июля. По версии следствия, в ночь пара решила выпить в лесополосе на окраине поселка. Но в какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина обвинил любовницу в том, что она слишком часто принимает на грудь, но не уделяет внимание детям.

- В итоге он схватился за нож и не менее 15 раз ударил женщину в грудь. После чего ушел, - сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. - Смерть наступила на месте происшествия.

Тело погибшей обнаружили селяне лишь вечером 7 июля.

- В кратчайшие сроки была установлена причастность сожителя женщины к совершению данного преступления, и он был задержан следователем, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения
В Армавире перевернулся самодельный плот, на котором было 9 человек: поиски одного продолжаются вторые сутки
Обманутые ростовские дольщики получили жилье в домах от ГК «ЮгСтройИнвест»
На Кубани спасатели эвакуировали застрявших на скале туристов
Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка
С кондиционером и USB-разъемами для зарядки: В Краснодар к концу недели доставят новый трамвай
На Кубани должник подрался с приставом, чтобы не платить
В Сочи возбудили уголовное дело после выявленных нарушений во время берегоукрепления
В Сочи спасатели предупреждают о смерчах
Новороссийские урологи спасают пациентов с помощью лазера
Первые в России: презентация инновационного авто пройдет в Краснодаре
Температура воды в Черном море 16 июля 2019: в Анапе и Джубге можно лишь намочить ноги
В Анапе откроется фонтан для влюбленных
На сочинский пляж не пускали туристов без денег
На Кубани вынесли приговор женщине, помогавшей обналичивать маткапитал
В Геленджике задержаны двое молодых людей, один из которых гражданин США, по обвинению в изнасиловании
ВТБ Лизинг обновил функционал сайта
В Сочи задержали перегруженный пассажирами катер
На Кубани могут уволить главврачей, которые допустили серьезное повышение смертности
Сколько в среднем стоят машины краснодарцев
«Ростелеком» подключил к бесплатному интернету 25 населенных пунктов в Адыгее
Суд продлил арест заместителю министра сельского хозяйства Краснодарского края
«Краснодар Водоканал» увеличивает объемы подачи воды населению
В Анапе туристка погибла, сорвавшись с горы из-за впечатляющих селфи
В Новороссийске прохожие подобрали цаплю с поломанным крылом и не могут пристроить ее в зоопарк