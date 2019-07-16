2019-07-16T12:53:21+03:00
Общество

Сайт Краснодарского краевого суда изменит адрес

Теперь вся информация будет размещена в ГАС «Правосудие»
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Скриншот сайта Краснодарского краевого судаСкриншот сайта Краснодарского краевого суда
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Сайт Краснодарского краевого суда, который находился по адресу kubansud.ru перенесут. Теперь вся информация будет размещена в государственной автоматизированной системе «Правосудие».

- Сайт суда kubansud.ru будет перенесен на сайт kraevoi.krd.sudrf.ru, - сообщили «КП-Кубань» в краевом суде.

Напомним, что 19 июня указом президента председателем Краснодарского краевого суда назначен Алексей Шипилов, который до этого возглавлял Белгородский областной суд.

Кроме того, он председатель комиссии Совета судей Российской Федерации по информатизации и автоматизации работы судов. В ВККС при согласовании кандидатуры Шипилова отмечали открытость Белгородского облсуда, который регулярно размещает видеоотчеты с заседаний по резонансным делам, а также автоматизацию судебной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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