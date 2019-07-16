В Геленджике вслед за приговором Кристине Шидуковой суд попросил наказать ее адвокатов

СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-16T12:58:47+03:00

Защитникам Иванову, Шамич и Колченко вынесли частное постановление за многочисленные интервью прессе и даже пост в соцсетях

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Вчера, 15 июля, 28-летней Кристине Шидуковой, убившей мужа во время очередной семейной драки, вынесли приговор. Ей назначили 8 лет тюремного заключения в колонии общего режима. Защита Кристины назвала такой приговор чрезмерно суровым, как прежде говорила о неверной квалификации уголовного дела - умышленное убийство. Ее поступок, настаивали они, был необходимой обороной, не более того.

Кстати, суровость приговора - это не все, по мнению адвокатов, чем ограничилось правосудие. В отношении защиты молодой женщины суд инициировал возбуждение дисциплинарного производства.

- В ходе судебного следствия, адвокаты Иванов А.В., Колченко Г.Н. и Шамич О.Д. допустили неоднократные нарушения установленного ст. 257 УПК РФ регламента судебного заседания и порядка судебного следствия, перебивали участников процесса во время высказывания ими своих мнений по заявленным ходатайствам и представлении письменных доказательств. Защитник Шамич О.Д. реагировала на выступления прокурора и потерпевших, строя гримасы. На неоднократные требования председательствующего, пытавшегося принять меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон, о соблюдении порядка в суде, адвокаты Иванов А.В., Колченко Г.Н. и Шамич О.Д. вступали в пререкания, комментировали действия председательствующего. За указанные нарушения адвокатам Иванову А.В., Колченко Г.Н. и Шамич О.Д. неоднократно объявлялись замечания, - гласит частное постановление судьи Садова.

За многочисленные комментарии в СМИ и желание сделать процесс над женщиной, которую несколько лет методично избивал муж, публичным Палату Краснодарского края фактически просят лишить адвокатов статуса.

- Мы естественно будем обжаловать это постановление судьи Садова. Если потребуется, то и в ЕСПЧ. Нам предъявляются абсурдные обвинения, если мы говорим о стране, где правосудие - не гостайна, оно открытое и состязательное, - прокомментировал ситуацию адвокат Алексей Иванов.

Кроме того, защита Кристины собирается обжаловать ее приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU