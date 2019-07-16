2019-07-16T13:30:15+03:00
Общество

Краснодару не хватает 505 детсадов и минимум 120 школ

Население города с 2002 года увеличилось на 620 тысяч человек
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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На совещании в ЗСК обсуждали генплан города. Из-за роста населения его будут составлять с учетом потребностей в школах и детсадах. В этом мешают земельные споры. 42 процента территорий, которые планируют развивать, находятся в федеральной собственности, 5% – в муниципальной, 3% - в краевой.

- С 2002 года население Краснодара увеличилось на 620 тысяч человек, - цитируют «Кубанские новости» управляющего директора ООО «НИИ Перспективного Градостроительства» Павла Спирина. - С одной стороны город «подпирает» река, с другой – федеральные земли и взлетно-посадочные полосами. Поэтому город может развиваться только на северо-восток. Эти нюансы нужно учитывать при работе с генпланом. Ведь Краснодару требуется еще примерно 505 детсадов и как минимум 120 школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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