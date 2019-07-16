На Кубани водитель уснул за рулем и врезался в припаркованную фуру

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-16T13:42:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в районе Горячего ключа. «Лада» столкнулась с грузовиком MANс прицепом. Отечественная легковушка ехала со стороны Джубги по направлению в Краснодар. 45-летняя женщина уснула за рулем «Лады» и потеряла управление автомобилем.

- Машина съехала с проезжей части и врезалась в припаркованную на обочине фуру, - сообщили РИА «Регион online» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате женщина-водитель легковушки и ее 39-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU