2019-07-16T13:42:57+03:00
Происшествия

На Кубани водитель уснул за рулем и врезался в припаркованную фуру

2 человека погибли
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: отдел пропаганды ГИБДД краяФОТО: отдел пропаганды ГИБДД края
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Авария произошла в районе Горячего ключа. «Лада» столкнулась с грузовиком MANс прицепом. Отечественная легковушка ехала со стороны Джубги по направлению в Краснодар. 45-летняя женщина уснула за рулем «Лады» и потеряла управление автомобилем.

- Машина съехала с проезжей части и врезалась в припаркованную на обочине фуру, - сообщили РИА «Регион online» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате женщина-водитель легковушки и ее 39-летний пассажир погибли на месте. Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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