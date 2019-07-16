В Краснодаре из-под ареста освободили двух женщин, у которых суд не заметил детей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-16T16:26:52+03:00

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То, что женщины находятся в камере СИЗО незаконно, выяснилось при прокурорской проверке. Надзорное ведомство уточнило детали их помещения за решетку. Выяснилось, что правонарушение, за которое женщины были задержаны, не карается столь строго. Особенно, если на иждивении они имеют несовершеннолетних детей.

- Они были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ (отказ от медосвидетельствования на наличие наркотиков в крови) и им назначили арест сроком на 15 суток, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Однако наказание не было тем "исключительным случаем", о котором указано в кодексе об административных правонарушениях. Более того, он не может применяться к женщинам, у которых есть пятилетние дети.

- Судом во внимание факт наличия детей принят не был, поэтому прокуратура вынесла протест на арест, - уточнили в ведомстве.

Фемида вполне могла ограничиться штрафом, указали на недочет в прокуратуре. В итоге женщин освободили из СИЗО в тот же день и вернули в семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU