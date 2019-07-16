2019-07-16T14:51:18+03:00
Общество

Жительница Кубани выиграла в лотерею миллион рублей

Деньги она планирует потратить на образование для своего сына
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Елена Алайцева с сыном Фото: СтолотоЕлена Алайцева с сыном Фото: Столото
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Елена Алайцева из Краснодарского края выиграла в лотерею миллион рублей. Удачу принес 1267-й тираж лотереи «Русское лото».

— Я периодически покупала билеты на почте и каждый раз искренне верила, что именно сейчас мне повезет. В этот раз объявила сыну: если не выиграю, больше не буду участвовать в лотереях. Видели бы вы мое лицо в тот момент, когда я проверила билет. Я победила! Я счастлива, — рассказывает она.

Выигрыш Елена планирует потратить на образование сына, который в этом году поступает в колледж.

— Мама действительно заслужила эту победу. Она у меня добрая, всегда помогает людям. Хочу, чтобы она сделала себе какой-нибудь шикарный подарок: шубу дорогую или ювелирное украшение, — делится Ростислав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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