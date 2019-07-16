2019-07-16T14:56:44+03:00
Экономика

Клиентам ВТБ стала доступна оплата смартфоном с помощью Mir Pay

Необходимо скачать одноименное приложение
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ предлагает своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им смогут держатели карт «Мир» – обладатели любых гаджетов на платформе Android (начиная от версии 6.0) с NFC - технологией.

Для того чтобы зарегистрировать свою карту ВТБ «Мир» в Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение, которое доступно в Play Market. Клиенту достаточно «привязать» банковскую карту, после чего можно будет совершать платежи со смартфона в любом терминале, который принимает бесконтактный «Мир». Сервис позволяет использовать как контактные, так и бесконтактные банковские карты.

«За последние два года доля бесконтактных платежей существенно выросла, и сейчас треть всех покупок в России приходится именно на такой тип оплаты. В результате по популярности данного сервиса наша страна уже обгоняет Европу. В настоящий момент ВТБ выпустил более 11 миллионов карт «Мир», в том числе и бесконтактных, и мы уверены, что Mir Pay будет пользоваться спросом у наших клиентов», - прокомментировала Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ.

«Оплата с помощью смартфона повсеместно становится все более популярной, поэтому мы заинтересованы предложить наш сервис мобильной бесконтактной оплаты Mir Pay как можно большему количеству жителей России. ВТБ – важный для нас партнер, а также один из крупнейших эмитентов карт «Мир». Его подключение к Mir Pay позволит клиентам банка стать пользователями современного и инновационного продукта, делающего процесс ежедневной безналичной оплаты еще более простым, быстрым и безопасным», - отметила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Кубани все чаще пользуются безналичной оплатой
На Красной Поляне построят новую подвесную канатную дорогу
На Кубани неизвестный ворвался во двор фермера и ранил ножом двух человек
В Сочи на видео попал смерч
Жительница Кубани выиграла в лотерею миллион рублей
Улетевшая с сочинского кафе крыша, разбила окно в поезде "Адлер - Санкт-Петербург"
В Сочи из-за дождей подтопило 11 дворов
В Сочи задержали четыре электропоезда из-за сорванной с кафе крыши
В Краснодаре из-под ареста освободили двух женщин, у которых суд не заметил детей
На Кубани водитель уснул за рулем и врезался в припаркованную фуру
Краснодару не хватает 505 детсадов и минимум 120 школ
В Сочи на помощь бродячим животным выделят 3 миллиона рублей
В Геленджике вслед за приговором Кристине Шидуковой суд попросил наказать ее адвокатов
Сайт Краснодарского краевого суда изменит адрес
В Анапе запретили купаться из-за шторма и донного течения
В Северском районе мужчина зарезал любовницу за невнимание к детям
В Армавире перевернулся самодельный плот, на котором было 9 человек: поиски одного продолжаются вторые сутки
Обманутые ростовские дольщики получили жилье в домах от ГК «ЮгСтройИнвест»
На Кубани спасатели эвакуировали застрявших на скале туристов
Новороссийские спасатели разобрали машину, чтобы вытащить застрявшего котенка