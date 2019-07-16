На Кубани неизвестный ворвался во двор фермера и ранил ножом двух человек

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-16T15:33:05+03:00

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Ролик с нападением выложили в соцсети. Неизвестный в камуфляже 14 июля ворвался во двор частного дома в станице Петропавловской, где в это время женщина гуляла с ребенком. Незнакомец повалил жертву на землю и стал бить ножом, позже на улицу выбежал мужчина, чтобы защитить женщину и вступил в схватку с нападавшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720513" frameborder="0"></iframe> На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара

- В полицию Курганинского района поступило заявление о нападении неизвестного на двух человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Они получили ножевые ранения, госпитализированы. Проводится проверка. Нападавший объявлен в розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/720514" frameborder="0"></iframe> На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU