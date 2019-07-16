На Кубани неизвестный ворвался во двор фермера и ранил ножом двух человек
Ролик с нападением выложили в соцсети. Неизвестный в камуфляже 14 июля ворвался во двор частного дома в станице Петропавловской, где в это время женщина гуляла с ребенком. Незнакомец повалил жертву на землю и стал бить ножом, позже на улицу выбежал мужчина, чтобы защитить женщину и вступил в схватку с нападавшим.
На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара
- В полицию Курганинского района поступило заявление о нападении неизвестного на двух человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Они получили ножевые ранения, госпитализированы. Проводится проверка. Нападавший объявлен в розыск.
На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара
ИСТОЧНИК KP.RU