2019-07-16T15:33:05+03:00
Происшествия

На Кубани неизвестный ворвался во двор фермера и ранил ножом двух человек

Его ищет полиция [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Ролик с нападением выложили в соцсети. Неизвестный в камуфляже 14 июля ворвался во двор частного дома в станице Петропавловской, где в это время женщина гуляла с ребенком. Незнакомец повалил жертву на землю и стал бить ножом, позже на улицу выбежал мужчина, чтобы защитить женщину и вступил в схватку с нападавшим.

На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара

- В полицию Курганинского района поступило заявление о нападении неизвестного на двух человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Они получили ножевые ранения, госпитализированы. Проводится проверка. Нападавший объявлен в розыск.

На Кубани неизвестный ворвался во двор и напал на двух человек с ножом.источник: жесть краснодара

ИСТОЧНИК KP.RU

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