Жители Кубани все чаще пользуются безналичной оплатой

СЕГОДНЯ 17:39 2019-07-16T17:39:44+03:00

За три месяца в крае совершили 134 млн операций

Изменить размер текста: A A

В Южном главном управлении Центробанка России рассказали, что в первом квартале 2019 года жители и гости Южного и Северо-Кавказского федеральных округов при оплате банковскими картами товаров и услуг потратили 336,2 млрд рублей. Объем таких операций вырос на 29%.

В Краснодарском крае с января по март использовали карты для оплаты 134 млн раз на сумму в 130 млрд рублей.

- Число таких операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 40%, объем - на 30%, - сообщает ЮгТаймс.

В Центробанке считают, что рост связан с увеличением количества устройств для оплаты картами, а также с востребованностью этой инфраструктуры.

В Краснодарском крае, по данным на 1 апреля текущего года, функционирует более 118 тысяч устройств по приему платежных карт - в том числе 7 тысяч банкоматов и порядка 104 тысяч POS-терминалов. По данному показателю регион занимает четвертое место по России, уступая лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

ИСТОЧНИК KP.RU