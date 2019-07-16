В Краснодаре улицу Красную временно перекроют из-за Крестного хода

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-16T20:26:29+03:00

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В среду, 17 июля, в кубанской столице пройдет Крестный ход памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской в ХХ веке. Поскольку шествие запланировано на Красной, главную улицу города временно закроют для движения.

Перекроют участок Красной от Постовой до Гимназической. Водители не смогут проехать с 09:30 и до окончания прохождения колонны от Войскового собора к храму-часовне Александра Невского.

- В помощь водителям для объезда участков с ограничениями будут разработаны схемы и установлены дорожных знаки, - сказал «КП» - Кубань» директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Просим автомобилистов быть внимательными, заранее планировать маршрут.

Кроме того, с 6 утра 17 июля до окончания Крестного хода участок от Постовой до Гимназической, а также территорию у Войскового собора освободят от припаркованных машин. На улицах будут работать эвакуаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU