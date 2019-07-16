В Черном море около Анапы пограничники задержали туристов без документов

СЕГОДНЯ 21:27 2019-07-16T21:29:10+03:00

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Пограничники рассказали об инциденте, который произошел во время их дежурства в районе мыса Анапского. В Черном море около города-курорта экипаж пограничного сторожевого корабля заметил три моторные лодки. Все они находились на расстоянии больше 500 метров от берега.

Подплыв к лодкам, пограничники попросили туристов предъявить документы. Но с собой у отдыхающих их, естественно, не оказалось.

- Всех нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 500 рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.

Дело в том, что по действующим правилам пограничного режима, судовладелец и его пассажиры при выходе в акваторию дальше 500 метров от берега обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Это может быть паспорт либо водительские права.

ИСТОЧНИК KP.RU