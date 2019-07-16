2019-07-16T21:58:06+03:00
Общество

На Кубани бывший пристав получил 7 лет колонии за взятку в 700 тысяч рублей

Мужчина обжаловал приговор, но апелляционный суд оставил его без изменения
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Бывший судебный пристав Адлерского районного отдела Сочи Павел Леонов признан судом виновным в получении крупной взятки.

В производстве у него было дело о взыскании с фирмы-должника более двух миллионов рублей. Также был наложен арест на счета и три машины предприятия.

Пристав встретился с управляющим и предложил за 700 тысяч рублей закрыть исполнительные производства. Более того, заверил, что при повторении ситуации примет те же меры. Управляющий, правда, отказался от такого предложения и сообщил в следственные органы.

- После этого 31 мая 2017 года в момент получения денег злоумышленника задержали сотрудники УЭБ и ПК ГУВД России по краю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В итоге на Леонова возбудили уголовное дело. Суд признал доказательства достаточными и назначил подсудимому семь лет лишения свободы в колонии строгого режима да еще и штраф в размере 1,4 миллиона рублей - в два раза больше его взятки.

- Бывшего пристава также лишили права занимать должности на государственной службе на три года, - добавляют в СУ СК по региону.

С приговором, правда, Павел Леонов не согласился и обжаловал его. Но апелляционный суд оставил его без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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