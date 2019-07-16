2019-07-16T22:33:27+03:00
Общество

В краснодарском СОБРе сменился командир

Им стал заместитель начальника Управления Росгвардии по Забайкальскому краю
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/rosgvard_krasnodarФото: instagram.com/rosgvard_krasnodar
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Начальник управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии Владислав Ершов приехал на Кубань, где проинспектировал подразделения, дислоцированные в регионе. А затем представил нового командира отряда - полковника полиции Виталия Колыжбаева.

- До назначения на должность командира краснодарского СОБР Виталий Колыжбаев выполнял обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Забайкальскому краю, - сказал генерал-лейтенант полиции Владислав Ершов. - Офицер более 20 лет посвятил службе в специальных подразделениях, обладает правом ношения крапового берета.

Более того, у Виталия Колыжбаева множество государственных и ведомственных наград.

Напомним, свой отряд быстрого реагирования есть практически в каждом регионе страны. Краснодарский СОБР участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе: освобождал заложников и штурмовал Грозный в Первой чеченской кампании. Приходят на помощь офицеры отряда и в мирное время. В 2012 году они помогали во время наводнения в Крымске, следили за безопасностью во время Олимпийских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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