В Анапе бойцы Росгвардии поймали находившегося в розыске краснодарца

16 Июль 22:40 2019-07-16T22:40:17+03:00

Его подозревают в краже

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В городе-курорте поймали предполагаемого преступника. В один из анапских супермаркетов наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сигналу «Тревога». Как выяснилось, мужчина схватил бутылку алкоголя и закуску и пытался пройти мимо кассы. Неоплаченный товар нарушитель спрятал под одеждой.

Предварительно, нанесенный ущерб составил более 4 тысяч рублей.

- Сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Им оказался 30-летний краснодарец.

При проверке по базе данных выяснилось, что мужчина - фигурант уголовного дела. Его подозревают в краже.

- Для дальнейшего разбирательства краснодарца передали полиции, - добавляют в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU