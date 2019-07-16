В Анапе бойцы Росгвардии поймали находившегося в розыске краснодарца
В городе-курорте поймали предполагаемого преступника. В один из анапских супермаркетов наряд вневедомственной охраны Росгвардии прибыл по сигналу «Тревога». Как выяснилось, мужчина схватил бутылку алкоголя и закуску и пытался пройти мимо кассы. Неоплаченный товар нарушитель спрятал под одеждой.
Предварительно, нанесенный ущерб составил более 4 тысяч рублей.
- Сотрудники Росгвардии установили личность нарушителя, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Им оказался 30-летний краснодарец.
При проверке по базе данных выяснилось, что мужчина - фигурант уголовного дела. Его подозревают в краже.
- Для дальнейшего разбирательства краснодарца передали полиции, - добавляют в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Теперь злоумышленнику грозит тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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