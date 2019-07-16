В Краснодаре улицу Колхозную частично перекроют на три ночи
В кубанской столице для автомобилистов частично закроют улицу Колхозную.
- Ограничение связано с ремонтом парапета подземного пешеходного перехода, - объяснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. - Подрядная организация ведет строительно-монтажные работы с 9 по 28 июля.
Но движение, как сообщают в администрации города, ограничат только на три ночи. С полуночи и до 6 утра 17, 18 и 19 июля закроют для проезда одну из двух полос в районе Чистяковской Рощи.
- Это крайняя правая полоса в направлении от улицы имени 40-летия Победы к Ростовскому шоссе, - добавляют «КП» - Кубань» в мэрии.
Водителей просят быть внимательнее.
Кстати, утром 17 июля в Краснодаре улицу Красную временно перекроют из-за Крестного хода. Для проезда закроют участок Красной от Постовой до Гимназической.
ИСТОЧНИК KP.RU
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