Столкнулся с деревом: под Геленджиком в ДТП погибли четверо, в том числе двое детей

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-17T08:30:44+03:00

Авария произошла на пути к городу со стороны Джубги

Изменить размер текста: A A

Жертвами аварии на трассе под Геленджиком стали четыре человека, среди погибших двое детей в возрасте 4 и 6 лет. Трагедия произошла около 23:40 на подъезде к городу со стороны Джубги. Микроавтобус столкнулся с деревом.

- Водитель автомобиля Ford Transit двигался со стороны поселка Джубга в сторону города Геленджика. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и допустил столкновение с деревом, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Водитель и трое его пассажиров, среди которых две несовершеннолетние девочки, погибли на месте. Полиция проводит проверку, выясняя причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU