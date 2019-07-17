В Краснодаре начнут проектирование нового онкоцентра

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-17T08:28:11+03:00

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил в этом году приступить к проектированию нового онкологического центра, который построят в Краснодаре. Учреждение будет рассчитано на 1000 коек и будет расположено в поселке Знаменском. Строительство планируют начать в 2021 году.

– Мы будем пытаться войти в федеральную программу для финансирования строительства онкологического центра. Но даже если это не получится – построим на средства краевого бюджета. Экономить на здоровье людей не будем, – отметил губернатор.

Глава региона рассказал, что 450 млн рублей направлено на закупку оборудования для центров амбулаторной онкологической помощи. А на капремонт больниц и поликлиник в районах предусмотрено больше 800 млн рублей, что позволит восстановить около 40 объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU