«Автомир» приглашает: яркое шоу и ценные подарки ждут гостей презентации нового авто в Краснодаре

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-17T08:32:54+03:00

Жители и гости Кубани первыми в России смогут познакомиться с революционным Renault Arkana

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На российский рынок впервые выходит уникальный автомобиль, вобравший в себя лучшие достижения конструкторов и дизайнеров. По этому случаю официальный дилер Renault компания «Автомир» приглашает всех желающих на презентацию инновационного купе-кроссовера.

Скучно не будет, ведь организаторы подготовили разнообразную праздничную программу. Яркая презентация полноприводного авто с высокотехнологичным двигателем будет транслироваться на 20-метровом светодиодном экране. На протяжении мероприятия будет проходить концерт живой музыки с вокальными номерами.

Праздник проведет популярный в городе ведущий Андрей Трегубов. Шоумен с искрометным юмором проведет веселые конкурсы для гостей праздника. Принять участие в них смогут все желающие, к тому же гостей ждут ценные и полезные призы.

Чтобы стать участником уникального события, - достаточно просто приехать на Ростовское шоссе 22Б в четверг к 19.00

Сбор гостей в 19:00, начало церемонии в 20:00.

Отметим, Renault ARKANA – первая из моделей Альянса для российского рынка, базирующаяся на модульной платформе SUV нового поколения. Не пропустите главное событие лета – 2019 – презентацию революционного автомобиля Renault ARKANA!

Больше информации о мероприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU