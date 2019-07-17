Финалист конкурса «Лидеры России» стала замминистра курортов и туризма

СЕГОДНЯ 09:04 2019-07-17T09:04:43+03:00

Анжелика Куминова до этого управляла рекламным агентством

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Заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края назначена финалист конкурса «Лидеры России» Анжелика Куминова.

Она будет курировать направления экономики и активных видов туризма, информационного сопровождения и неналоговых платежей.

Анжелика Куминова родилась в Приморско-Ахтарске. Руководила рекламным агентством, успешно реализовала проекты в области обучения, развития, коммерческой и логистической деятельности.

Ее проект на конкурсе «Лидеры России» в 2019-м году был посвящен привлечению малого и среднего бизнеса к общественной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU