2019-07-17T11:00:18+03:00
Общество

В Краснодаре обновят покрытие и установят освещение на «Тропе здоровья»

Работы на пешеходной аллее уже начались
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Тропа здоровья популярное место у любителей бега Фото: krd.ruТропа здоровья популярное место у любителей бега Фото: krd.ru
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В Краснодаре обновят пешеходную аллею около Дворца спорта «Олимп», известную как «Тропа здоровья». Вдоль нее установят 43 мачты освещения. Работы идут полным ходом, их планируют завершить до конца июля.

В администрации крайцентра говорят, что об обновлении давно просили жители. После освещения также заменят покрытие дорожки.

— Следующая задача — заменить покрытие тропы. Спортсмены просят не делать здесь асфальт, а уложить прорезиненное покрытие. Сейчас будем просчитывать стоимость, — говорит глава города Евгений Первышов.

«Тропе здоровья», расположенной вдоль улицы Береговой от дома № 1 до дома № 29/1 в прошлом году исполнилось 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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