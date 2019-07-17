В Краснодаре обновят покрытие и установят освещение на «Тропе здоровья»
В Краснодаре обновят пешеходную аллею около Дворца спорта «Олимп», известную как «Тропа здоровья». Вдоль нее установят 43 мачты освещения. Работы идут полным ходом, их планируют завершить до конца июля.
В администрации крайцентра говорят, что об обновлении давно просили жители. После освещения также заменят покрытие дорожки.
— Следующая задача — заменить покрытие тропы. Спортсмены просят не делать здесь асфальт, а уложить прорезиненное покрытие. Сейчас будем просчитывать стоимость, — говорит глава города Евгений Первышов.
«Тропе здоровья», расположенной вдоль улицы Береговой от дома № 1 до дома № 29/1 в прошлом году исполнилось 45 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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