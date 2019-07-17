В Краснодаре сносят киоск с шаурмой на улице Герцена
В Краснодаре сносят незаконный киоск на улице Герцена, где делали шаурму. Самостроем павильон признал суд, который удовлетворил иск городской администрации.
- Мы продолжаем активную работу по сносу незаконных торговых павильонов, установленных в местах общего пользования, на тротуарах и в зеленых зонах. С начала 2019 г. в Краснодаре уже демонтировали 124 нестационарных торговых объекта, - рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.
Владелец должен был освободить участок еще в апреле, но делать этого не стал. Поэтому работы по разбору и вывозу конструкций ведут специалисты муниципальной «Службы спасения».
ИСТОЧНИК KP.RU
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