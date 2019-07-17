2019-07-17T10:58:21+03:00
Общество

В Краснодаре сносят киоск с шаурмой на улице Герцена

С начала года в краевом центре снесли 124 нестационарных объекта
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре сносят незаконный киоск на улице Герцена, где делали шаурму. Самостроем павильон признал суд, который удовлетворил иск городской администрации.

- Мы продолжаем активную работу по сносу незаконных торговых павильонов, установленных в местах общего пользования, на тротуарах и в зеленых зонах. С начала 2019 г. в Краснодаре уже демонтировали 124 нестационарных торговых объекта, - рассказал начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий.

Владелец должен был освободить участок еще в апреле, но делать этого не стал. Поэтому работы по разбору и вывозу конструкций ведут специалисты муниципальной «Службы спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарский край увеличил экспорт масел, муки и круп
В Комсомольском микрорайоне Краснодара разработают проект Народного парка
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на ул. Кожевенной
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки во время «Новой волны»
Фестиваль «Звездопад Персеиды» пройдет в Красной Поляне
В Геленджике задержали шестерых туристов, которые нарушили пограничный режим во время морской прогулки
В Сочи суд передал водопровод и канализацию в муниципальную собственность
Департамент администрации Сочи возглавил бывший работник прокуратуры и СК
В Краснодаре обновят покрытие и установят освещение на «Тропе здоровья»
Финалист конкурса «Лидеры России» стала замминистра курортов и туризма
«Автомир» приглашает: яркое шоу и ценные подарки ждут гостей презентации нового авто в Краснодаре
В Краснодаре начнут проектирование нового онкоцентра
Столкнулся с деревом: под Геленджиком в ДТП погибли четверо, в том числе двое детей
В Краснодаре улицу Колхозную частично перекроют на три ночи
В Анапе бойцы Росгвардии поймали находившегося в розыске краснодарца
В краснодарском СОБРе сменился командир
На Кубани бывший пристав получил 7 лет колонии за взятку в 700 тысяч рублей
В Черном море около Анапы пограничники задержали туристов без документов
В Краснодаре улицу Красную временно перекроют из-за Крестного хода
На Кубани клещи покусали почти 4 тысячи человек
Жители Кубани все чаще пользуются безналичной оплатой