Департамент администрации Сочи возглавил бывший работник прокуратуры и СК

СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-17T11:04:32+03:00

Сергей Кармазиненко будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами

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В администрации Сочи новое назначение. Директором департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города назначен Сергей Кармазиненко.

В течение 17 лет он работал в прокуратуре Сочи и прошел путь от помощника прокурора города до заместителя прокурора Центрального района курорта. А после этого работал замруководителя следственного отдела СК в Новгородской области.

- Город Сочи он знает хорошо. Как мы понимаем – задач, которые стоят по обеспечению безопасности, довольно много. Обеспечить их выполнение можно только взаимодействуя с правоохранительными органами. Город наш стал местом проведения общественно значимых мероприятий, поэтому ответственность у директора департамента возросла, - напутствовал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

ИСТОЧНИК KP.RU