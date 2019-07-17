2019-07-17T11:04:32+03:00
Общество

Департамент администрации Сочи возглавил бывший работник прокуратуры и СК

Сергей Кармазиненко будет отвечать за взаимодействие с правоохранительными органами
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
Изменить размер текста:

В администрации Сочи новое назначение. Директором департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города назначен Сергей Кармазиненко.

В течение 17 лет он работал в прокуратуре Сочи и прошел путь от помощника прокурора города до заместителя прокурора Центрального района курорта. А после этого работал замруководителя следственного отдела СК в Новгородской области.

- Город Сочи он знает хорошо. Как мы понимаем – задач, которые стоят по обеспечению безопасности, довольно много. Обеспечить их выполнение можно только взаимодействуя с правоохранительными органами. Город наш стал местом проведения общественно значимых мероприятий, поэтому ответственность у директора департамента возросла, - напутствовал мэр Сочи Анатолий Пахомов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарский край увеличил экспорт масел, муки и круп
В Комсомольском микрорайоне Краснодара разработают проект Народного парка
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на ул. Кожевенной
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки во время «Новой волны»
Фестиваль «Звездопад Персеиды» пройдет в Красной Поляне
В Геленджике задержали шестерых туристов, которые нарушили пограничный режим во время морской прогулки
В Сочи суд передал водопровод и канализацию в муниципальную собственность
В Краснодаре сносят киоск с шаурмой на улице Герцена
В Краснодаре обновят покрытие и установят освещение на «Тропе здоровья»
Финалист конкурса «Лидеры России» стала замминистра курортов и туризма
«Автомир» приглашает: яркое шоу и ценные подарки ждут гостей презентации нового авто в Краснодаре
В Краснодаре начнут проектирование нового онкоцентра
Столкнулся с деревом: под Геленджиком в ДТП погибли четверо, в том числе двое детей
В Краснодаре улицу Колхозную частично перекроют на три ночи
В Анапе бойцы Росгвардии поймали находившегося в розыске краснодарца
В краснодарском СОБРе сменился командир
На Кубани бывший пристав получил 7 лет колонии за взятку в 700 тысяч рублей
В Черном море около Анапы пограничники задержали туристов без документов
В Краснодаре улицу Красную временно перекроют из-за Крестного хода
На Кубани клещи покусали почти 4 тысячи человек
Жители Кубани все чаще пользуются безналичной оплатой