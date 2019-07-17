Департамент администрации Сочи возглавил бывший работник прокуратуры и СК
В администрации Сочи новое назначение. Директором департамента по взаимодействию с правоохранительными органами администрации города назначен Сергей Кармазиненко.
В течение 17 лет он работал в прокуратуре Сочи и прошел путь от помощника прокурора города до заместителя прокурора Центрального района курорта. А после этого работал замруководителя следственного отдела СК в Новгородской области.
- Город Сочи он знает хорошо. Как мы понимаем – задач, которые стоят по обеспечению безопасности, довольно много. Обеспечить их выполнение можно только взаимодействуя с правоохранительными органами. Город наш стал местом проведения общественно значимых мероприятий, поэтому ответственность у директора департамента возросла, - напутствовал мэр Сочи Анатолий Пахомов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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