2019-07-17T12:00:56+03:00
Недвижимость

В Сочи суд передал водопровод и канализацию в муниципальную собственность

Теперь их будет обслуживать МУП «Водоканал»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: МУП Водоканал СочиФото: МУП Водоканал Сочи
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в разбирательствах вокруг водопроводно-канализационного комплекса Сочи, которые длились более трех лет.

Суд расторг договор между администрацией курорта и ООО «Сочиводоканал», который был заключен еще в 2007 году. Решение уже вступило в законную силу.

- Это означает, что единственной законной эксплуатирующей организацией на территории города Сочи является муниципальное предприятие «Водоканал». Жители курорта могут, наконец, забыть о проблемах, связанных с длительными судебными разбирательствами, - сообщают в администрации Сочи.

После того, как сети были переданы муниципальной организации, в городе стало меньше аварий, идет запуск ключевых объектов, несколько лет стоявших без движения, уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Краснодарский край увеличил экспорт масел, муки и круп
В Комсомольском микрорайоне Краснодара разработают проект Народного парка
«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на ул. Кожевенной
Сочинский отель «Богатырь» предложил туристам скидки во время «Новой волны»
Фестиваль «Звездопад Персеиды» пройдет в Красной Поляне
В Геленджике задержали шестерых туристов, которые нарушили пограничный режим во время морской прогулки
Департамент администрации Сочи возглавил бывший работник прокуратуры и СК
В Краснодаре сносят киоск с шаурмой на улице Герцена
В Краснодаре обновят покрытие и установят освещение на «Тропе здоровья»
Финалист конкурса «Лидеры России» стала замминистра курортов и туризма
«Автомир» приглашает: яркое шоу и ценные подарки ждут гостей презентации нового авто в Краснодаре
В Краснодаре начнут проектирование нового онкоцентра
Столкнулся с деревом: под Геленджиком в ДТП погибли четверо, в том числе двое детей
В Краснодаре улицу Колхозную частично перекроют на три ночи
В Анапе бойцы Росгвардии поймали находившегося в розыске краснодарца
В краснодарском СОБРе сменился командир
На Кубани бывший пристав получил 7 лет колонии за взятку в 700 тысяч рублей
В Черном море около Анапы пограничники задержали туристов без документов
В Краснодаре улицу Красную временно перекроют из-за Крестного хода
На Кубани клещи покусали почти 4 тысячи человек
Жители Кубани все чаще пользуются безналичной оплатой