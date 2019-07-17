В Сочи суд передал водопровод и канализацию в муниципальную собственность

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-17T12:00:56+03:00

Теперь их будет обслуживать МУП «Водоканал»

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Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в разбирательствах вокруг водопроводно-канализационного комплекса Сочи, которые длились более трех лет.

Суд расторг договор между администрацией курорта и ООО «Сочиводоканал», который был заключен еще в 2007 году. Решение уже вступило в законную силу.

- Это означает, что единственной законной эксплуатирующей организацией на территории города Сочи является муниципальное предприятие «Водоканал». Жители курорта могут, наконец, забыть о проблемах, связанных с длительными судебными разбирательствами, - сообщают в администрации Сочи.

После того, как сети были переданы муниципальной организации, в городе стало меньше аварий, идет запуск ключевых объектов, несколько лет стоявших без движения, уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU