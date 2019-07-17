В Геленджике задержали шестерых туристов, которые нарушили пограничный режим во время морской прогулки

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-17T12:15:36+03:00

Дальше 500 метров от берега отплывать без документов нельзя

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Безобидная морская прогулка на катере в районе Геленджика закончилась штрафом для шестерых пассажиров небольшого катера. Плавсредство остановил пограничный сторожевой катер.

- Оказалось, что на одном из осматриваемых маломерных плавсредств у пассажиров, находящихся на его борту, отсутствовали какие-либо документы, - сообщают в пресс-службе пограничного управления краевого УФСБ.

По правилам, все маломерные суда, которые выходят в море дальше 500 метров от берега, должны иметь при себе документы. В итоге всех пассажиров привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Наказание – штраф от 500 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU