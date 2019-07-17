В Геленджике задержали шестерых туристов, которые нарушили пограничный режим во время морской прогулки
Безобидная морская прогулка на катере в районе Геленджика закончилась штрафом для шестерых пассажиров небольшого катера. Плавсредство остановил пограничный сторожевой катер.
- Оказалось, что на одном из осматриваемых маломерных плавсредств у пассажиров, находящихся на его борту, отсутствовали какие-либо документы, - сообщают в пресс-службе пограничного управления краевого УФСБ.
По правилам, все маломерные суда, которые выходят в море дальше 500 метров от берега, должны иметь при себе документы. В итоге всех пассажиров привлекли к административной ответственности за нарушение пограничного режима. Наказание – штраф от 500 до 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Город-курорт Геленджик»