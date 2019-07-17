2019-07-17T12:21:54+03:00
Туризм

Фестиваль «Звездопад Персеиды» пройдет в Красной Поляне

Для наблюдения за метеорным потоком разобьют палаточный лагерь на высоте 2050 метров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Поток Персеиды можно увидеть в августеПоток Персеиды можно увидеть в августе
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С 9 по 11 августа в горах Сочи пройдет необычный фестиваль «Звездопад Персеиды». Для его гостей на высоте 2050 метров разобьют палаточный лагерь, откуда будут наблюдать за метеорным потоком. Если, конечно, позволит погода.

- Во время фестиваля «Звездопад Персеиды» наблюдения в телескоп будут сопровождаться экскурсиями по звездному небу от астротур-клуба «Орион». Помимо астрономических лекций в программе фестиваля запланированы концерты этнической музыки на барабане, дудуке и гитаре, - сообщают в пресс-службе министерства курортов Краснодарского края.

Кроме того, на территории лагеря пройдут кинопоказы под открытым небом и дегустационные вечеринки от чайной компании.

Палаточный лагерь в долине Цирк-2 работает со второй половины июля. Здесь есть все для комфортного проживания в условиях природы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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