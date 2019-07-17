2019-07-17T13:28:35+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» завершил замену сетей на ул. Кожевенной

Работы направленны на улучшение качества услуг для жителей центральной части города
Юлия МАНАСИХИНА
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В рамках выполнения производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил мероприятия по замене участка сетей водоотведения по улице Кожевенной, направленные на улучшение качества услуг для жителей центральной части города.

Специалисты произвели санацию трубопровода диаметром 1000 мм протяженностью 80 метров. Глубина залегания сетей – 4, 5 метра. Вместо изношенных железобетонных канализационных труб были проложены новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

«В рамках реализации программы по улучшению качества услуг для абонентов, в ООО «Краснодар Водоканал» был разработан план первоочередных мероприятий, - говорит директор по производству Станислав Гераськов, - Одним из таких мероприятий стала замена участка сетей водоотведения по улице Кожевенной. На сегодняшний день все работы, выполненные без отключения жителей от услуг водоотведения, успешно завершены».

В целях минимизации неудобств для жителей, работы проводились методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего проводить замену сетей без разрытия обширных траншей.

На сегодняшний день на данном участке завершаются работы по благоустройству территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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