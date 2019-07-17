В Комсомольском микрорайоне Краснодара разработают проект Народного парка

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-17T13:31:49+03:00

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Сразу две зеленые зоны в Комсомольском микрорайоне планируют благоустроить. Речь идет о большом «Народном парке» и сквере «Созвездий». Уже сейчас вместе с жителями прорабатывают эскизные проекты, а после проектирования их включат в программу по благоустройству.

- Благодаря жителям Комсомольского изначально появился Народный парк как идея и как проект, который начинали волонтеры. Вместе с жителями мы участвовали в создании парка, и всем было очевидно, что полноценной рекреационной территорией он станет, когда мы сможем его благоустроить и сделать на берегу Карасунского водоема полноценную зону отдыха, - сказал Евгений Первышов.

Народный парк носит официальное название Городской сад «Карасунский». Уже проведена топосъемка, а 23 июля состоится встреча с жителями, на которой обсудят эскиз. После этого нужно будет подготовить проект, пройти госэксперизу и приступить к работам.

Кроме того, в следующем году планируют благоустроить сквер Созвездий на улице Тюляева.

ИСТОЧНИК KP.RU