2019-07-17T13:42:13+03:00
Экономика

Краснодарский край увеличил экспорт масел, муки и круп

Объемы поставок выросли на 17%
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Губернатор Кубани рассказал об увеличении поставок за рубеж масложировой и мукомольно-крупяной продукции. Объемы экспорта масел, муки и круп выросли на 17%.

– Кубанская продукция востребована в Азербайджане, Армении, Китае, Индии, Турции и странах Средней Азии. Всего мы отправили товаров на 110,5 миллиона долларов, – отметил Вениамин Кондратьев, комментируя поставки растительных масел и продуктов переработки масличных культур.

Экспорт муки и круп в Китай и Среднюю Азию составил 2,9 млн долларов. При этом цель региона – нарастить экспорт масложировой продукции в три раза – до 374 миллионов долларов.

Поэтому на Кубани будут увеличивать производство подсолнечника, сои и рапса. Текущая загрузка перерабатывающих предприятий составляет всего 55%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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