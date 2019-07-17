2019-07-17T14:19:24+03:00
Туризм

Набережную Геленджика продлят до Тонкого мыса

Город будет расти по стандартам комплексного развития территории
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Набережная Геленджика Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяНабережная Геленджика Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Геленджике меняют подходы по формированию комфортной городской среды. Теперь здесь будут использовать стандарты комплексного развития территории.

- Конечно, мы не забыли и про визитную карточку Геленджика - набережную. Дополнительно для города будет разработана концепция, которая позволит продлить прогулочную зону вдоль моря до Тонкого мыса, – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Без внимания не останутся и спальные районы. Глава региона отметил, что на курорте уже ограничена этажность строений в 500-метровой прибрежной зоне. Новая концепция развития Геленджика будет включать в себя строительство школ, детских садов, медицинских учреждений.

Специалисты прогнозируют, что население курорта к 2032 году составит 165 тысяч человек. И развитие территории будет учитывать потребности растущего города. Кроме того, планируется обустройство новых мест отдыха, например, территория между улицами Солнцедарской и Туристической.

– Территория станет общегородской – с парком, школой, детсадом, ледовым катком, спортивным комплексом. Все эти объекты будут обеспечены новой транспортной и пешеходной связью, такая логистика поможет упростить сообщение между частями города, связать их с аэровокзальным комплексом и разгрузить федеральную дорогу, – пояснил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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