2019-07-17T14:20:32+03:00
Общество

В Новороссийске отремонтируют 10 улиц до 25 августа

На них уложат новый асфальт, сделают тротуар с плиткой и заменят бордюры
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации НовороссийскаФОТО: пресс-служба администрации Новороссийска
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В городе продолжают реализовывать нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», чтобы к 2024 году 85% всех трасс вместе с тротуарами соответствовали нормативам. Проект нужен для профилактики и снижения смертности в ДТП. В Новороссийске в 2019 году отремонтируют и реконструируют 13,4 километров дорог. На это выделили 583,9 млн рублей.

- Всего работы идут на 10 объектах, который вошли в нацпроект в этом году, - рассказали в администрации Новороссийска. – 16 июля продолжается ремонт улиц Осовиахима, Кутузовской, Магистральной, 8 марта и Лейтенанта Шмидта. Там на некоторых участках укладывают новый асфальт, меняют бордюры и делают новый тротуар с плиткой. На Лейтенанта Шмидта подняли ливнёвки до уровня нового слоя асфальта. Все работы закончим 25 августа.

СПРАВКА «КП»

Какие дороги вошли в нацпроект в 2019 году:

- Реконструкция участка улицы Видова от Тобольской до Горького (обход 13 мкр) и реконструкция от Луначарского до Тобольской

- ремонт 8-го Марта от Кутузовской до Шиллеровской

- ремонт Клары Цеткин от Чайковского до Красноармейской

- ремонт дороги в Широкой балке: от базы отдыха «Панорама» до базы отдыха «Металлист», от трассы Новороссийск - Широкая Балка до базы отдыха «Садко», от базы отдыха «Садко» до базы отдыха «Тополек» и от базы отдыха «Тополек» до базы отдыха «Панорама»

- ремонт Кутузовской от Видова до переулка Крайнего

- ремонт Осоавиахима от Владивостокской

- ремонт Л.Шмидта от Революции 1905 года до Исаева

- ремонт Судостальской от Сакко и Ванцетти до Сухумского шоссе

- ремонт Магистральной от Тихоступа до Мира

ИСТОЧНИК KP.RU

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