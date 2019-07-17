2019-07-17T15:15:02+03:00
Происшествия

Словно ниндзя: В Краснодаре со стола руководителя фирмы неизвестный украл 3,5 млн рублей

Злоумышленник старался быть незаметным
Владислав КЛИМОВ
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Добычей тихого вора стали 700 пятитысячных купюрДобычей тихого вора стали 700 пятитысячных купюрФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Полиция Краснодара ищет мужчину, который украл из кабинета директора фирмы по продаже автозапчастей 3,5 млн рублей. Инцидент произошел глубокой ночью в поселке Победитель.

Злоумышленник в камуфляже и черном капюшоне пытался быть незаметным, словно ниндзя. Мужчина снял лист металлопрофиля с забора и зашел на территорию предприятия. После этого он отжал металлопластиковое окно и попал внутрь офиса. Деньги долго искать не пришлось – 700 пятитысячных купюр лежали на столе.

Несмотря на максимальную скрытность, краснодарский ниндзя все же был замечен камерами видеонаблюдения. Однако его до сих пор не нашли. Не исключено, что он умело маскируется.

- Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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