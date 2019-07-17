2019-07-17T15:49:23+03:00
Происшествия

На Кубани троих человек будут судить за убийство

Злоумышленники лишили жизни человека со второй попытки
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Кропоткинский отдел СКР России по Краснодарскому краю предъявил обвинение в убийстве троим местным жителям. На скамью подсудимых отправятся 29-летняя девушка, её 33-летний сожитель и их 31-летний знакомый. Они лишили жизни 43-летнего мужчину.

- Как установило следствие, 7 июля 2019 года к девушке и ее сожителю пришли их знакомый и сосед. Во время распития спиртных напитков между участниками застолья произошел конфликт. Сожитель девушки предложил ей и своему другу разделаться с 43-летнем мужчиной. Сначала торе злоумышленников избили потерпевшего, затем 33-летний мужчина нанес соседу не менее двух ножевых ранений в область шеи. Затем он перевязал нанесенные раны полотенцем. Потом застолье продолжилось, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вечером злоумышленники решили довести дело до конца. Находясь во дворе дома, они поместили мужчину в находящийся там резервуар с водой, в котором все трое стали его удерживать. В результате потерпевший скончался. Проснувшись утром, обвиняемые завернули тело в ковер и перенесли на соседний участок. Затем днем 8 июля 2019 года злоумышленники сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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