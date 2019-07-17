2019-07-17T15:54:48+03:00
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В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 дорог

Большая часть документов будет подготовлена до конца года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 дорог. После того, как будут составлены документы, их могут включить в городские, краевые и федеральные программы для финансирования.

— Без проектов, которые в обязательном порядке должны пройти госэкспертизу, мы не сможем получить финансирование: чтобы участвовать в федеральных или краевых программах, нужны готовые проекты. Также время может понадобиться на возврат, выкуп или обмен земельных участков, которые необходимы для строительства дорог, — сказал глава города Евгений Первышов.

Речь идет как о крупных въездных дорогах, так и о небольших улицах, где никогда не было асфальта.

Один из важных проектов – новая магистраль, которая свяжет улицы Тихорецкую, Володарского и трассу М-4 «Дон», в нее войдут и путепроводы через железную дорогу. Проект будет готов до конца года.

Кроме этого, идет определение подрядчиков, которые спроектируют реконструкции улиц Есенина, «Почтового тракта» в сторону хутора Копанского, Западного подъезда, улицы Сербской, Александровской, Константина Образцова, Циолковского, Ратной Славы, Домбайской и Зиповской.

В завершающей стадии проекты ремонта и реконструкции улиц 40-летия Победы и Черкасской (от Восточно-Кругликовской до Героев Разведчиков).

Также будут подготовлены проекта ремонта улицы Тополиной, Автомобильной, Ким, Благоева, 1-й Сторожевой, а также строительства подъездной дороги к поселку Южному и дороги от хутора Копанского до границы с Динским районом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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