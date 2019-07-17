2019-07-17T16:06:06+03:00
Происшествия

В Мостовском районе задержали «банных» браконьеров

Злоумышленники заготавливали материал для банных веников варварскими методами
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Мостовском районе Кубани полицейские задержали четверых местных жителей в возрасте от 24 до 35 лет. Они заготавливали ветви красного дуба. Один из злоумышленников, используя специальное снаряжение, залез на дерево и спиливал верхние ветки. Его помощники собирали их внизу. Никаких документов, разрешающих проведение подобных заготовок, они предоставить не смогли.

- В отделе полиции злоумышленники признались, что ветки красного дуба они планировали использовать для изготовления банных веников. Последние они намеревались продать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что мужчины повредили 7 деревьев. Общий ущерб оценивается почти в 1,5 млн рублей. При этом, если вести заготовку подобным образом, дерево, скорее всего, погибнет. Сейчас в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. Мужчинам может грозить до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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