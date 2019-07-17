В Краснодаре женщина из мести обвинила бывшего мужа в домогательствах к дочери
27-летняя жительница Краснодара стала фигуранткой уголовного дела о клевете. Следователи считают, что женщина обвинила своего бывшего мужа в преступлении, которого он не совершал.
- Сначала женщина сообщила в следственный комитет, что экс-супруг неоднократно приставал к их общей дочери. Шестилетняя малышка подтверждала каждое слово мамы. Однако позже следователи выяснили, что 42-летний мужчина не виновен и бывшая жена оклеветала его, - сообщил «Живой Кубани» Сергей Мандрыка, следователь по Центральному округу Краснодара СУ СКР по Краснодарскому краю.
Теперь женщине может грозить до трех лет в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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