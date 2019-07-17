2019-07-17T16:13:05+03:00
Общество

В Краснодаре женщина из мести обвинила бывшего мужа в домогательствах к дочери

За клевету ей грозит три года тюрьмы
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: livekuban.ruФото: livekuban.ru
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27-летняя жительница Краснодара стала фигуранткой уголовного дела о клевете. Следователи считают, что женщина обвинила своего бывшего мужа в преступлении, которого он не совершал.

- Сначала женщина сообщила в следственный комитет, что экс-супруг неоднократно приставал к их общей дочери. Шестилетняя малышка подтверждала каждое слово мамы. Однако позже следователи выяснили, что 42-летний мужчина не виновен и бывшая жена оклеветала его, - сообщил «Живой Кубани» Сергей Мандрыка, следователь по Центральному округу Краснодара СУ СКР по Краснодарскому краю.

Теперь женщине может грозить до трех лет в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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