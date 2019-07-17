Власти Кубани предложили ввести льготные тарифы на энергоресурсы для сельхозпроизводителей
Краснодарский край вышел на федеральный уровень с инициативой снизить тарифы на электроэнергию и подключение к сетям для сельхозпроизводителей. Это предложение озвучил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка на заседании комитете Госдумы России по контролю и регламенту.
По его словам, сельхозпроизводителей необходимо выделить в отдельную льготную категорию потребителей электроэнергии, чтобы поставлять им электричество по регулируемым ценам.
— Сэкономленные средства они могут направить на модернизацию своих предприятий и повысить объемы производства и качество выпускаемой продукции. Затраты сельхозпредприятий на энергоресурсы составляют немалую часть общих расходов. Высокие тарифы снижают рентабельность предприятий и увеличивают себестоимость сельхозпродукции, - цитирует Андрея Коробку «Юг Times».
В первую очередь это поможет развиваться животноводам, а также тепличному овощеводству и перерабатывающей промышленности.
По итогам совещания предложения Краснодарского края были приняты для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Сельское хозяйство Кубани»