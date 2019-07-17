Власти Кубани предложили ввести льготные тарифы на энергоресурсы для сельхозпроизводителей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-17T16:25:14+03:00

Этот вопрос обсудили в Госдуме

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Краснодарский край вышел на федеральный уровень с инициативой снизить тарифы на электроэнергию и подключение к сетям для сельхозпроизводителей. Это предложение озвучил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка на заседании комитете Госдумы России по контролю и регламенту.

По его словам, сельхозпроизводителей необходимо выделить в отдельную льготную категорию потребителей электроэнергии, чтобы поставлять им электричество по регулируемым ценам.

— Сэкономленные средства они могут направить на модернизацию своих предприятий и повысить объемы производства и качество выпускаемой продукции. Затраты сельхозпредприятий на энергоресурсы составляют немалую часть общих расходов. Высокие тарифы снижают рентабельность предприятий и увеличивают себестоимость сельхозпродукции, - цитирует Андрея Коробку «Юг Times».

В первую очередь это поможет развиваться животноводам, а также тепличному овощеводству и перерабатывающей промышленности.

По итогам совещания предложения Краснодарского края были приняты для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU