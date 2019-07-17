2019-07-17T16:39:22+03:00
Общество

В Краснодаре начали работу уникальные для края творческие мастерские

Они предназначены для людей с особенностями развития
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре благотворительная организация «Добрый-Юг» реализует уникальный для Кубани проект. В Краевой столицы открылись творческие мастерские для людей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями. Специалисты обучают их гончарному делу, кройке и шитью, а также кулинарному искусству.

- Люди с такими расстройствами часто проявляют себя в творчестве. В перспективе, планируется создание краевого производственного предприятия. Изделия мастеров предполагается продавать лучшие на благотворительных ярмарках и в специализированных магазинах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас мастерские работают в тестовом режиме. Организаторы приглашают людей с ментальными нарушениями старше 18 лет присоединится к проекту. Инклюзивные трудовые мастерские открыты в будние дни с 10 до 17. Более подробную информацию предоставят по телефону: 8(938)4212987.

ИСТОЧНИК KP.RU

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