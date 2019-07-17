2019-07-17T16:47:52+03:00
Общество

В Сочи продолжается ремонт детсадов и школ

В 2019 году на это потратят 38 млн рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В 2019 году из городского бюджета Сочи 38 млн рублей направили на ремонт детских садов и школ. Уже ведут работы по ремонту кровли и внутренних помещений, лестничных маршей и прогулочных веранд. Помимо этого, специалисты приводят в порядок классы и группы в 80 образовательных учреждениях. Ремонт еще 11 объектов ведется за счет бюджета Краснодарского края.

- Помимо этого, средства на ремонт поступают от меценатов. На деньги местных предпринимателей идет ремонт кровли в детском саду №117, и текущие работы в 4-х школах, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Стоит отметить, что 20 июля 2019 года откроют новый детский сад на Мацесте, рассчитанный на 120 детей. Ожидается, что к 1 сентября заработают два корпуса начальной школы по 400 мест: в гимназии №15 и школе №82.

Стоит отметить, что на ремонт школ и детсадов в Краснодарском крае выделят 500 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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