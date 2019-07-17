Кубанские онкологи обследовали более 43 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:08 2019-07-17T17:08:41+03:00

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С начала 2019 года онкологи обследовали более 43 тысяч жителей края в рамках проекта «Кубань против рака». За восемь лет работы выездных медицинских бригад в различные муниципалитеты региона консультации специалистов смогли получить свыше 400 тысяч человек.

- Если рак обнаружен на ранней стадии, он практически всегда излечим. Именно для этого специалисты выезжают в малые и удаленные населенные пункты. На сегодняшний день краевые онкологи выявляют рак на начальных стадиях почти у 60% больных, что больше, чем в среднем по России, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в рамках проекта «Кубань против рака», в регионе открывают центры амбулаторной онкопомощи, закупают современное оборудование. Также в 2019 году начнутся работы по проектированию высокотехнологичного онкологического центра в поселке Знаменском Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU