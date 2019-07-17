2019-07-17T17:08:41+03:00
Общество

Кубанские онкологи обследовали более 43 тысяч человек

Работа ведется в рамках проекта «Кубань против рака»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

С начала 2019 года онкологи обследовали более 43 тысяч жителей края в рамках проекта «Кубань против рака». За восемь лет работы выездных медицинских бригад в различные муниципалитеты региона консультации специалистов смогли получить свыше 400 тысяч человек.

- Если рак обнаружен на ранней стадии, он практически всегда излечим. Именно для этого специалисты выезжают в малые и удаленные населенные пункты. На сегодняшний день краевые онкологи выявляют рак на начальных стадиях почти у 60% больных, что больше, чем в среднем по России, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в рамках проекта «Кубань против рака», в регионе открывают центры амбулаторной онкопомощи, закупают современное оборудование. Также в 2019 году начнутся работы по проектированию высокотехнологичного онкологического центра в поселке Знаменском Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи пройдет супер дискотека 90-х
На Кубани будут судить Топ-менеджера «Газпрома»
В Сочи продолжается ремонт детсадов и школ
В Краснодаре начали работу уникальные для края творческие мастерские
Власти Кубани предложили ввести льготные тарифы на энергоресурсы для сельхозпроизводителей
В Краснодаре женщина из мести обвинила бывшего мужа в домогательствах к дочери
В Мостовском районе задержали «банных» браконьеров
В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 дорог
На Кубани троих человек будут судить за убийство
В аэропорту Краснодара задержали пассажира с котятами леопарда и белым тигренком
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Словно ниндзя: В Краснодаре со стола руководителя фирмы неизвестный украл 3,5 млн рублей
Семья, погибшая в ДТП под Геленджиком, приехала из Армении
В Новороссийске отремонтируют 10 улиц до 25 августа
Набережную Геленджика продлят до Тонкого мыса
Краснодарский край увеличил экспорт масел, муки и круп
В Комсомольском микрорайоне Краснодара разработают проект Народного парка