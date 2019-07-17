2019-07-17T17:22:52+03:00
Происшествия

На Кубани будут судить Топ-менеджера «Газпрома»

Женщину обвиняют в коммерческом подкупе в крупном размере
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Следственный отдел Динского района СКР по краю завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего заместителя начальника участка ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Женщину подозревают в коммерческом подкупе в крупном размере.

- Как установило следствие, к заместителю начальника участка в Динском районе обратился предприниматель. Он попросил помочь в подключении к газовым сетям коммерческого помещения. Также злоумышленница пообещала, что не будет обнародовать информацию о потреблении голубого топлива без заключения соответствующего договора. Свою помощь женщина оценила в 200 тысяч рублей, которые и потребовала у предпринимателя, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В феврале 2018 года женщина обратилась к своей подчиненной с просьбой дать ей номер банковской карты, на которую должны были поступить средства от предпринимателя. Последняя, не зная о факте противоправной деятельности, предоставила данные. 28 февраля предприниматель перечислил требуемые денежные средства, которыми обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. Факт правонарушения выявили сотрудники ОЭБ и ПК ОВД Динского района ГУВД по краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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