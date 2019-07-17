В Сочи пройдет супер дискотека 90-х
26 июля в Сочи радио «Рекорд» представит грандиозную вечеринку - "СуперДискотеку 90-х".
- Это музыкальный фестиваль, которому уже более десяти лет. В этот вечер зрители окунутся в новое, масштабное действо, которое развернется на сцене «Ледяного куба» и на несколько часов окажутся в 90-х, - рассказывают организаторы шоу. - Мы предлагает вспомнить самые яркие моменты из жизни, знаковые хиты и культовых исполнителей прошлых лет на «СуперДискотеке»!
Перед публикой выступят Линда, Шура, певица Света, Юля Волкова из «Тату», группа «Вирус», Акула, Игорек и + 2Unlimited.
Билеты в продаже на сайте stereogorod.ru. Они стоят от 1500 до 26 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU