2019-07-17T17:28:26+03:00
Общество

В Сочи пройдет супер дискотека 90-х

Выступят Линда, Акула и другие популярные в девяностые годы исполнители
Варвара ДЫМ
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Фото: Радио РекордФото: Радио Рекорд
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26 июля в Сочи радио «Рекорд» представит грандиозную вечеринку - "СуперДискотеку 90-х".

- Это музыкальный фестиваль, которому уже более десяти лет. В этот вечер зрители окунутся в новое, масштабное действо, которое развернется на сцене «Ледяного куба» и на несколько часов окажутся в 90-х, - рассказывают организаторы шоу. - Мы предлагает вспомнить самые яркие моменты из жизни, знаковые хиты и культовых исполнителей прошлых лет на «СуперДискотеке»!

Перед публикой выступят Линда, Шура, певица Света, Юля Волкова из «Тату», группа «Вирус», Акула, Игорек и + 2Unlimited.

Билеты в продаже на сайте stereogorod.ru. Они стоят от 1500 до 26 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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