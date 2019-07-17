На Кубани стартовал военно-патриотический поход «Ратник»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-17T17:55:57+03:00

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Кубанские школьники принимают участие в военно-патриотическом походе «Ратник». Почти 100 подростков совершат марш-бросок в 50 км от станицы Неберджаевской до легендарной батареи Зубкова на мысе Пенай Геленджика.

- Во время путешествия молодые люди научатся метать гранаты, стрелять из пневматического оружия. Также подростки примут участие в играх «Ратник» и «Разведчик». Дети смогут показать себя и в творческих конкурсах, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во время похода его участники проведут торжественные линейки у памятников солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края. Молодые люди встретятся с представителями региональных поисковых отрядов и работниками краеведческих музеев. Подросткам расскажут о подвигах советских летчиков, воевавших в небе над Кубанью и партизанском движении.

Мероприятие финиширует 26 июня 2019 года церемонией награждения лучших отрядов.

ИСТОЧНИК KP.RU