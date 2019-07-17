В Анапе усилят борьбу с суррогатным алкоголем

СЕГОДНЯ 18:08 2019-07-17T18:08:19+03:00

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В Анапе усилят борьбу с торговцами суррогатным алкоголем. Такую задачу поставил глава курорта Юрий Поляков.

- Важно, чтобы приезжающие на отдых туристы чувствовали себя в безопасности. Суррогатный алкоголь может нанести серьезный вред здоровью, что негативно скажется на притоке туристов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Глава курорта призвал жестко бороться с реализаторами некачественного алкоголя. К этой работе подключат правоохранительные органы, ГИБДД, представителей казачества, сотрудников налоговой службы и Роспотребнадзора. В отношении нарушителей будут возбуждать уголовные дела за повторный факт реализации суррогата.

Стоит добавить что, по данным управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, с начала года на курорте отдохнуло 1 323 529 туристов, что на 3 % больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU