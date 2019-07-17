2019-07-17T18:08:19+03:00
Общество

В Анапе усилят борьбу с суррогатным алкоголем

К процессу привлекут силовиков и контролирующие органы
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Юрий Поляков. Фото: пресс-служба администрации АнапыЮрий Поляков. Фото: пресс-служба администрации Анапы
Изменить размер текста:

В Анапе усилят борьбу с торговцами суррогатным алкоголем. Такую задачу поставил глава курорта Юрий Поляков.

- Важно, чтобы приезжающие на отдых туристы чувствовали себя в безопасности. Суррогатный алкоголь может нанести серьезный вред здоровью, что негативно скажется на притоке туристов, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Глава курорта призвал жестко бороться с реализаторами некачественного алкоголя. К этой работе подключат правоохранительные органы, ГИБДД, представителей казачества, сотрудников налоговой службы и Роспотребнадзора. В отношении нарушителей будут возбуждать уголовные дела за повторный факт реализации суррогата.

Стоит добавить что, по данным управления по санаторно-курортному комплексу и туризму, с начала года на курорте отдохнуло 1 323 529 туристов, что на 3 % больше, чем в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Анапе пройдет День здоровья
Кубанские виноделы смогут рассчитывать на господдержку
Краснодарцы оценили уровень жизни в городе
На Кубани стартовал военно-патриотический поход «Ратник»
В Сочи пройдет супер дискотека 90-х
На Кубани будут судить Топ-менеджера «Газпрома»
Кубанские онкологи обследовали более 43 тысяч человек
В Сочи продолжается ремонт детсадов и школ
В Краснодаре начали работу уникальные для края творческие мастерские
Власти Кубани предложили ввести льготные тарифы на энергоресурсы для сельхозпроизводителей
В Краснодаре женщина из мести обвинила бывшего мужа в домогательствах к дочери
В Мостовском районе задержали «банных» браконьеров
В Краснодаре готовят проекты строительства и реконструкции 20 дорог
На Кубани троих человек будут судить за убийство
В аэропорту Краснодара задержали пассажира с котятами леопарда и белым тигренком
ВТБ начал выпуск кобейджинговых карт «Мир» - Maestro
Словно ниндзя: В Краснодаре со стола руководителя фирмы неизвестный украл 3,5 млн рублей
Семья, погибшая в ДТП под Геленджиком, приехала из Армении
В Новороссийске отремонтируют 10 улиц до 25 августа
Набережную Геленджика продлят до Тонкого мыса
Краснодарский край увеличил экспорт масел, муки и круп
В Комсомольском микрорайоне Краснодара разработают проект Народного парка