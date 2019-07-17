2019-07-17T18:51:14+03:00
Общество

Краснодарцы оценили уровень жизни в городе

По результатам опроса, проживание в столице Кубани тянет на «троечку»
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре провели опрос жителей, который позволил оценить уровень жизни горожан и их отношение к вопросам функционирования инфраструктуры. В частности, на вопрос о состоянии медицины в краевом центре, большинство жителей ответило, что данная сфера за минувший год не претерпела улучшений. Около трети опрошенных заметили, что состояние городского здравоохранения ухудшилось. При этом 60% краснодарцев доверяют врачам.

- Городским общественным транспортом оказались довольны лишь 22% горожан. При этом около 40% недовольны тем, что с улицы Красной решили убрать троллейбусные линии, - говорится в данных опроса.

Стоит отметить, что горожане не оценили усилия властей улучшить транспортную ситуацию, модернизировав Зиповское кольцо. О том, что, благодаря этому улучшилось движение транспорта на въезде в столицу Кубани высказалось лишь 15% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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