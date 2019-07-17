Кубанские виноделы смогут рассчитывать на господдержку

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-17T19:14:34+03:00

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В российской Госдуме в первом чтении принят законопроект, предусматривающий стимулирование производства винограда и винодельческой продукции. Данная сфера является очень перспективной для Краснодарского края, а закон поможет сделать ее более конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.

- Принятие документа позволит виноградарям и виноделам получать налоговый вычет. Это, в свою очередь, увеличит спрос на виноград и отрасль получит хороший импульс к дальнейшему развитию, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский край выделил в 2019 году дополнительно 100 млн рублей на развитие виноградных питомников.

Стоит отметить, что новый законопроект разработали из-за поправок в Налоговый кодекс. Они предлагают признать виноград и виноматериалы подакцизными товарами. Документ предусматривает бюджетные субсидии и налоговые вычеты при производстве винограда и винодельческой продукции. Этим смогут воспользоваться как юрлица, так и индивидуальные предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU